Темпи вакцинації в Україні почали «просідати»
У наших європейських сусідів проблеми дуже схожі
Першу дозу вакцини отримали вже 45% дорослого населення України, 39% пройшли повний курс вакцинації.
Водночас є тривожна тенденція – останнім часом темпи вакцинації почали «просідати». За вчорашній день провели 179 тис щеплень, у вівторок – 199,7 тис, у понеділок 188 тис. Загалом за останній тиждень вакциновано 1,3 млн осіб. Для порівняння – за перший тиждень листопада було зроблено 1,6 млн щеплень. Якщо у листопаді люди могли тиждень чекати на щеплення, то сьогодні вакцину можна отримати майже день у день. Я так розумію, багато хто не хоче, щоб другий укол припадав на новорічні свята. Але є також інші причини.
Отже, розслаблятись і вважати, що кампанія з вакцинації буде рухатись по інерції, дуже зарано. До речі, у наших європейських сусідів проблеми дуже схожі.
Кожні три місяці невакциновані будуть виплачувати 600 євро, максимальний розмір штрафу – 3,6 тис євро. Ці кошти влада планує спрямувати на утримання лікарень, де приймають хворих на коронавірус.
Інші країни Європи поступово запроваджують обов’язкову вакцинацію для все ширшого переліку професій та категорій громадян.
В Італії за тиждень це торкнеться працівників шкіл, поліцейських та військових.
У Чехії – поліцейських, пожежників, медиків та студентів.
У Польщі невакцинованих медиків, вчителів та держслужбовців відсторонять від роботи.
В Україні щеплення від Covid-19 є обов’язковим для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, закладів соціального захисту дітей, реабілітаційних закладів, підприємств та організацій, що мають стратегічне значення для безпеки держави.
Також з шостого грудня у «жовтих» зонах посилені карантинні обмеження для невакцинованих. Щоб, наприклад, відвідати кафе, потрібно зробити щонайменше одне щеплення, мати негативний результат тесту на Covid-19 або довідку про одужання.
Вважаю, що доки в Україні офіційно триває карантин, обмеження для невакцинованих повинні діяти у всіх епідеміологічних зонах без винятку. Про це вже варто повідомити для того, щоб люди зрозуміли – перечекати не вдасться, вакцинації так чи інакше не уникнути!
Джерело: блог Михайла Радуцького