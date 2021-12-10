Темпи вакцинації в Україні почали «просідати»

Інші країни Європи поступово запроваджують обов’язкову вакцинацію для все ширшого переліку професій та категорій громадян

Інші країни Європи поступово запроваджують обов’язкову вакцинацію для все ширшого переліку професій та категорій громадян

У наших європейських сусідів проблеми дуже схожі

Першу дозу вакцини отримали вже 45% дорослого населення України, 39% пройшли повний курс вакцинації.

Водночас є тривожна тенденція – останнім часом темпи вакцинації почали «просідати». За вчорашній день провели 179 тис щеплень, у вівторок – 199,7 тис, у понеділок 188 тис. Загалом за останній тиждень вакциновано 1,3 млн осіб. Для порівняння – за перший тиждень листопада було зроблено 1,6 млн щеплень. Якщо у листопаді люди могли тиждень чекати на щеплення, то сьогодні вакцину можна отримати майже день у день. Я так розумію, багато хто не хоче, щоб другий укол припадав на новорічні свята. Але є також інші причини.

Отже, розслаблятись і вважати, що кампанія з вакцинації буде рухатись по інерції, дуже зарано. До речі, у наших європейських сусідів проблеми дуже схожі.

Австрія планує запровадити обов’язкову вакцинацію для всіх (!) невакцинованих громадян старше 14 років, які не мають протипоказань до щеплення

Кожні три місяці невакциновані будуть виплачувати 600 євро, максимальний розмір штрафу – 3,6 тис євро. Ці кошти влада планує спрямувати на утримання лікарень, де приймають хворих на коронавірус.

Інші країни Європи поступово запроваджують обов’язкову вакцинацію для все ширшого переліку професій та категорій громадян.

В Італії за тиждень це торкнеться працівників шкіл, поліцейських та військових.

У Чехії – поліцейських, пожежників, медиків та студентів.

У Польщі невакцинованих медиків, вчителів та держслужбовців відсторонять від роботи.

В Україні щеплення від Covid-19 є обов’язковим для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, закладів соціального захисту дітей, реабілітаційних закладів, підприємств та організацій, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Також з шостого грудня у «жовтих» зонах посилені карантинні обмеження для невакцинованих. Щоб, наприклад, відвідати кафе, потрібно зробити щонайменше одне щеплення, мати негативний результат тесту на Covid-19 або довідку про одужання.

Вважаю, що доки в Україні офіційно триває карантин, обмеження для невакцинованих повинні діяти у всіх епідеміологічних зонах без винятку. Про це вже варто повідомити для того, щоб люди зрозуміли – перечекати не вдасться, вакцинації так чи інакше не уникнути!

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Джерело: блог Михайла Радуцького

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