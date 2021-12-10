Covid-19 вбив уже понад 90 тисяч українців: статистика МОЗ

Вчора госпіталізували понад 2,5 тис. людей з підозрою або підтвердженим діагнозм Covid-19

Минулої доби в Україні коронавірус було виявлено у 11 327 людей. Вчора 442 людини померли від хвороби, а за весь час пандемії зафіксовано 90 343 летальні випадки. Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п’ятниці, 10 грудня.

За добу з ознаками хвороби медики госпіталізували 2 551 особу. Понад 24 тис. пацієнтів одужали.

Графіка МОЗ

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 543 684 особи; одужали – понад 3,1 млн осіб.

Загалом в Україні провели понад 16,2 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Напередодні МОЗ назвав області, які показують найгірші темпи Covid-вакцинації.

Додамо, що з 9 грудня розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.