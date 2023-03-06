Україна отримує від МАГАТЕ тривожні сигнали щодо Запорізької АЕС

Міністр про ЗАЕС: Ситуація зайшла у глухий кут

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) наразі не мають успіху, ситуація зайшла у глухий кут. Про це заявив під час телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Відповідаючи на запитання, чи залишаються дипломатичні шляхи щодо ЗАЕС, Галущенко сказав: «Наразі ситуація зайшла у глухий кут».

Він зазначив, що будь-які переговори щодо ЗАЕС мають базуватись на демілітаризації станції, виході із ЗАЕС працівників «Росатому», а український персонал має отримати можливість без тиску оперувати ядерним об‘єктом. «Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС – це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція», – зазначив Галущенко.

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Водночас, за його словами, Україна отримує від місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. «Росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників – після деокупації залишити нам її в неробочому стані», – зауважив Галущенко

Міністр також розповів, що в майбутньому Україна робитиме ставку на розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії. «Базовою генерацією є і буде залишатись атомна енергетика. Вона забезпечуватиме до половини потреб в електроенергії. Решту плануємо отримати за рахунок відновлюваних джерел енергії: сонячної, вітрової, водню, а також гідроелектростанцій», – сказав він, додавши, що Україна також має величезний потенціал для розвитку малих модульних реакторів.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 4 березня 2022 року ЗАЕС захопили російські війська. Відтоді станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем РФ. Президент РФ Володимир Путін після анексії Запорізької області своїм указом від 5 жовтня доручив передати ЗАЕС під керування РФ. Зокрема, йдеться про створення нового федерального держпідприємства «Запорізька АЕС». Об'єкти Запорізької АЕС та інше майно Путін розпорядився передати у російську федеральну власність. У зв'язку з цим Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», афілійованих з нею компаній та інших ключових гравців атомної енергетики Росії.

До слова, міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Моськва заявила, що членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії треба призупинити.