Виключення Росії з МАГАТЕ: Польща зробила заяву
Міністерка клімату: «Європі потрібно припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією»
Членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії треба призупинити. Про це заявила міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Моськва, передає The Guardian.
«Якщо ми хочемо розвивати атомну енергетику, нам потрібно призупинити членство Росії у МАГАТЕ», – йдеться у заяві.
Міністерка зазначила, що Європі потрібно припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією.
«І я вірю, що Європі це вдасться зробити. Наступний пакет ядерних санкцій – це наш майбутній виклик, з яким ми маємо зіткнутися, хоч би як складно це було», – додала вона.
Крім того, Моськва зазначила, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є дуже великою небезпекою для економіки, суспільства та безпеки Польщі.
Раніше повідомлялося, що РФ може почати удари, щоб вивести з ладу українські АЕС.
18 лютого Росія вчергове вчинила акт ядерного тероризму. Під час чергової масованої ракетної атаки о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет над Південноукраїнською АЕС.
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