Україна планує побудувати водневу магістраль в Німеччину

За допомогою української газотранспортної систему водень мають намір транспортувати через Словаччину і Чехію

Через магістраль буде налагоджене транспортування водню з перспективних районів виробництва

Компанії-оператори газотранспортних систем Європи беруть участь в ініціативі «Центральноєвропейський водневий коридор», в рамках якої буде створено водневу магістраль для транспортування альтернативного палива. Про це повідомляє пресслужба українського оператора.

За словами представників компанії, через магістраль буде налагоджене транспортування водню з перспективних районів виробництва цього «зеленого» палива через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в Євросоюзі.

«Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств споживачам водню в Чеській Республіці та Словаччині», – йдеться в повідомленні.

В ініціативі беруть участь «Оператор ГТС України», словацька компанія Eustream, чеська Net4Gas і німецька OGE. Український оператор очікує, що Німеччина стане основним хабом попиту на водень в Європі, який постачатиме великі обсяги палива для забезпечення своїх потреб.

Учасники ініціативи вважають, що водневу магістраль можна створити на базі існуючої газової інфраструктури за допомогою інвестицій. Зараз організатори проекту вивчають можливість створення «Центральноєвропейського водневого коридору» для поставок водню в обсязі до 120 ГВт-год в день.

«Оператор ГТС» нагадав, що в 2020 ЄС затвердив Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи до 2050 року, у якій Україна визначена як пріоритетний партнер завдяки її потенціалу з виробництва «зеленого» палива і наявності інфраструктури для поставок. Процес переходу ЄС з газу на водень може зайняти близько 25 років. Iнвестиції для такого переходу для України складуть щонайменше 100 млрд доларів.

Нагадаємо, у рамках міжнародної залізничної виставки Trako-2021 вчора, 22 вересня, відбулася офіційна презентація в Польщі першого у світі поїзда на водневих паливних елементах з досвідом комерційної експлуатації Coradia iLint.

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