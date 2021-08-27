У Шотландії побудують завод з переробки пластику в водень

Інноваційне підприємство зможе переробляти в рік 13,5 тис тонн пластикових відходів

Британська компанія Peel NRE має намір побудувати в Глазго, найбільшому місті Шотландії, завод з виробництва водню з пластикових відходів. Підприємство зможе переробляти щорічно 13,5 тис тонн пластику, вартість проекту – 20 млн фунтів стерлінгів ($27,5 млн), – повідомляє H2 View.

Використовуючи технологію, яка розроблена британською компанією Powerhouse Energy Group, підприємство буде перетворювати пластмаси в екологічно чистий водень для заправки автомобілів на водневих паливних елементах. Відповідно до досліджень компанії Anthesis, в Шотландії щорічно проводиться близько 500 тис тонн пластикових відходів.

«Ми далекі від того, щоб позбавити суспільство від усього пластику, і хоча пріоритетом має бути скорочення виробництва пластикової тари та її повторне використання, дещо може бути перероблено. Технологія Powerhouse дозволяє виробляти водень, який можна використовувати в якості чистого автомобільного палива. Допомагаючи знизити викиди вуглецю, пов'язані з дизельним паливом, і поліпшити якість повітря», – сказав директор з розвитку Peel NRE Річард Баркет.

«Ми сподіваємося, що наша новаторська технологія зіграє важливу роль у перетворенні водню в ключовий елемент стратегії декарбонізації Шотландії. Запланована установка водневої заправної станції на новому заводі допоможе зміцнити інфраструктуру регіону та прискорити перехід до чистої енергії, покращуючи навколишнє середовище для майбутніх поколінь», – сказав у свою чергу голова Powerhouse Energy Group Тім Йео.