Італійські залізні дороги переходять на екологічно чистий водень

Першою буде декарбонізована ділянка 300 км в Аппенінах

Апеннінська залізниця Італії, що з'єднує міста Сансеполькро і Сульмона, переходить на екологічно чистий водень. Це перша з італійських залізниць, яка буде працювати виключно на екологічно чистому паливі, – повідомляє H2 View.

Зусилля, спрямовані на повну декарбонізацію 300-кілометрової ділянки шляху, на якому в даний час використовуються старі тепловози, підтримують іспанська енергетичний компанія Iberdrola і AECOM. Підписавши меморандум про взаєморозуміння, компанії також розглядають можливість переведення на екологічно чистий водень «Залізницю двох морів» (Ferrovia dei Due Mare).

Обидва перетворення є частиною інтегрованого проекту, спрямованого на відродження Центральних Апенн. Крім Iberdrola і AECOM, в проекті беруть участь компанії Ancitel Energia e Ambiente і Cinque International.

«Це можливість поставити наші навички на службу амбітному проекту, який покликаний зробити позитивний вплив на навколишнє середовище. Крім того, це поліпшить економічний і соціальний стан у регіоні, який регулярно страждає від сейсмічних подій», – сказав регіональний менеджер Iberdrola в Італії Лоренцо Костантіні.