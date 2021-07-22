Siemens розробляє водневий поїзд

Siemens розробляє водневий поїзднова енергія
Потяги Siemens встануть на водневі рейки
Інноваційний поїзд буде представлений навесні 2022 року
Компанія Siemens заявила, що навесні 2022 роки представить свій поїзд на водневих паливних елементах. Випробування розпочнуться в середині 2023 року в Баварії за маршрутом Аугсбург – Фюссен, і якщо вони пройдуть успішно, то водневий поїзд офіційно перейде на пасажирські перевезення в січні 2024 року, – повідомляє H2 View.
Двовагонний водневий електропоїзд, розроблений компанією Siemens Mobility, призначений для роботи на неелектрифікованих залізничних лініях і має запас ходу до 800 км. Перехід на водневі локомотиви в Німеччині був підтриманий державними міністрами економіки і транспорту Баварії для декарбонізації транспортного сектора.
«Електропоїзд на водневих паливних елементах – ще один важливий компонент водневої стратегії Баварії. Моє міністерство просуває дослідження, розробки і застосування в області водневої технології. Ми доведемо в Баварії, що бізнес і захист клімату можна поєднати із зеленим воднем», – сказав міністр економіки Баварії Хуберт Айвангер.
«Siemens Mobility – провідний постачальник в розробці альтернативних приводів, які можуть внести значний вклад в скорочення викидів, особливо на регіональному транспорті, де немає електрифікованих ліній», – сказав у свою чергу керуючий директор Siemens Mobility Карл Блайм.
Читайте також: