Siemens розробляє водневий поїзд

Інноваційний поїзд буде представлений навесні 2022 року

Компанія Siemens заявила, що навесні 2022 роки представить свій поїзд на водневих паливних елементах. Випробування розпочнуться в середині 2023 року в Баварії за маршрутом Аугсбург – Фюссен, і якщо вони пройдуть успішно, то водневий поїзд офіційно перейде на пасажирські перевезення в січні 2024 року, – повідомляє H2 View.

Двовагонний водневий електропоїзд, розроблений компанією Siemens Mobility, призначений для роботи на неелектрифікованих залізничних лініях і має запас ходу до 800 км. Перехід на водневі локомотиви в Німеччині був підтриманий державними міністрами економіки і транспорту Баварії для декарбонізації транспортного сектора.

«Електропоїзд на водневих паливних елементах – ще один важливий компонент водневої стратегії Баварії. Моє міністерство просуває дослідження, розробки і застосування в області водневої технології. Ми доведемо в Баварії, що бізнес і захист клімату можна поєднати із зеленим воднем», – сказав міністр економіки Баварії Хуберт Айвангер.

«Siemens Mobility – провідний постачальник в розробці альтернативних приводів, які можуть внести значний вклад в скорочення викидів, особливо на регіональному транспорті, де немає електрифікованих ліній», – сказав у свою чергу керуючий директор Siemens Mobility Карл Блайм.