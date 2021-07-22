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    Siemens розробляє водневий поїзд

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    Потяги Siemens встануть на водневі рейки - Siemens розробляє водневий поїзд

    Потяги Siemens встануть на водневі рейки

    Фото: ukrinform.ru

    Інноваційний поїзд буде представлений навесні 2022 року

    Компанія Siemens заявила, що навесні 2022 роки представить свій поїзд на водневих паливних елементах. Випробування розпочнуться в середині 2023 року в Баварії за маршрутом Аугсбург – Фюссен, і якщо вони пройдуть успішно, то водневий поїзд офіційно перейде на пасажирські перевезення в січні 2024 року, – повідомляє H2 View.

    Двовагонний водневий електропоїзд, розроблений компанією Siemens Mobility, призначений для роботи на неелектрифікованих залізничних лініях і має запас ходу до 800 км. Перехід на водневі локомотиви в Німеччині був підтриманий державними міністрами економіки і транспорту Баварії для декарбонізації транспортного сектора.

    «Електропоїзд на водневих паливних елементах – ще один важливий компонент водневої стратегії Баварії. Моє міністерство просуває дослідження, розробки і застосування в області водневої технології. Ми доведемо в Баварії, що бізнес і захист клімату можна поєднати із зеленим воднем», – сказав міністр економіки Баварії Хуберт Айвангер.

    «Siemens Mobility – провідний постачальник в розробці альтернативних приводів, які можуть внести значний вклад в скорочення викидів, особливо на регіональному транспорті, де немає електрифікованих ліній», – сказав у свою чергу керуючий директор Siemens Mobility Карл Блайм.

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    Теги: Німеччина міністр бізнес технології водень
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    Siemens розробляє водневий поїзд