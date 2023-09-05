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Франція засудила російські удари по зерновій інфраструктурі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Франція засудила російські удари по зерновій інфраструктурі
Франція засудила дії Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Франція вживатиме заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки

Уряд Франції засудив російські атаки по зерновій інфаструктурі України в Одеській області. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Франції.

Такими ударами РФ продовжує свій шантаж глобальної продовольчої безпеки, що позначається систематичним знищенням транзитних і складських потужностей в Україні, перешкодами для експорту зерна та призупиненням Чорноморської зернової ініціативи.

Також в МЗС підкреслили, що Франція вживатиме заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку РФ активно намагається послабити, щоб перетворити її на політичну зброю.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. Таким чином російські сили продовжують аналізувати та тестувати можливості української системи протиповітряної оборони.

У ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія Франція обстріл

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