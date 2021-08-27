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    Україна починає імпорт вугілля з США

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    Об&rsquo;єм вугілля з США буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій - Україна починає імпорт вугілля з США
    Об’єм вугілля з США буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій

    Судно з вугіллям прибуде до України з США в найближчі місяці

    Компанії «ДТЕК Енерго» та державна «Центренерго» домовилися про поставку 75 тисяч тонн вугілля із США. Про це йдеться в спільному прес-релізі компаній.

    Судно з паливом прибуде до України в найближчі місяці. Об’єм вугілля буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.

    «Незабаром Україна увійде в опалювальний сезон, і наша спільна задача – пройти його стабільно, щоб українці були зі світлом і теплом. Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

    «Стабільність роботи енергосистеми – наш перший пріоритет. Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використанні газу або ж імпорту електроенергії» – зазначили у ПАТ «Центренерго».

    Для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом, за 7 місяців 2021 року на шахтах ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн газового вугілля.

    Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, «ДТЕК Енерго» почала його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля уже надійшла в Україну.

    Також «ДТЕК Енерго» очікує постачання палива із Казахстану.

    Теги: ТЕС США вугілля імпорт опалювальний сезон ДТЕК Центренерго
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    Україна починає імпорт вугілля з США