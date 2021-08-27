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    «Північний потік – 2». Американський дипломат пояснив, чому Байден здався

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    За інформацією Курта Волкера, США не хотіли вводити санкцій проти Німеччини - «Північний потік – 2». Американський дипломат пояснив, чому Байден здався
    За інформацією Курта Волкера, США не хотіли вводити санкцій проти Німеччини
    Фото з відкритих джерел

    «Німеччина була ображена самою ідеєю запровадження санкцій проти неї»

    Угода Байдена і Меркель щодо «Північного потоку – 2» була власним рішенням американського президента. США не хотіли вводити санкцій проти Німеччини. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

    «Думаю, це було його рішення. США не хотіли вводити санкцій проти Німеччини. Я розмовляв з німецьким колегою 24 серпня, і він сказав, що Німеччина була ображена самою ідеєю запровадження санкцій проти неї, що США це можуть навіть розглядати. І питання лежить у тому аспекті, що зараз можна зробити, аби допомогти Україні щодо безпекових наслідків введення в дію цього газогону», – пояснив дипломат.

    Волкер не став коментувати можливість запровадження Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії, враховуючи корупцію, шантаж і маніпуляції, які супроводжують будівництво і запуск «Північного потоку – 2».

    «Залишимо це в стороні. Важливо для Німеччини, США, а також України, працювати над розвитком відновлювальних джерел енергії, зменшення залежності від викопного палива. Але до цього буде існувати потреба у нафті та газі. Україна має бути у ситуації збільшення своєї енергетичної незалежності вже сьогодні, а не чекати на відновлювальні джерела», – переконаний американський дипломат.

    До слова, за даними польських ЗМІ, від початку року ціна на газ в Європі збільшилася на 165%. Значна частина цього підвищення – це наслідки дій Кремля, який зміцнює позиції «Газпрому» на європейському ринку, усуває неприхильні до нього держави-транзитери та підвищує ціни на газ на Старому континенті.

    Тим часом у «Газпромі» обіцяють цього року прокачати 5,6 млрд кубометрів газу через «Північний потік – 2». Представники російського газового монополіста наголосили, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%, тоді як в попередні роки на серпень вони були заповнені більш ніж на 85%.

    Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt визначило ключові перешкоди для роботи «Північного потоку-2». Серед них – газова директива ЄС, позиція Польщі і країн Прибалтики, які не хочуть посилення Росії, насторожене ставлення до проєкту в Європарламенті і німецької партії «Зелені», яка послідовно виступає проти нього.

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    Теги: Росія США Німеччина Курт Волкер Північний потік-2
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    «Північний потік – 2». Американський дипломат пояснив, чому Байден здався