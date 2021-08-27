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    У США почали розробляти вертоліт на водневих паливних елементах

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    Електричний вертоліт PA-890 компанії Piasecki Aircraft - У США почали розробляти вертоліт на водневих паливних елементах

    Електричний вертоліт PA-890 компанії Piasecki Aircraft

    Фото: hightech.plus

    Виробництво перших водневих вертольотів може початися в 2025 році

    Американський розробник систем паливних елементів HyPoint об'єднався з авіакомпанією Piasecki Aircraft для створення першого пілотованого водневого вертольота. Комапнії планують виготовити і сертифікувати універсальну силову систему на водневих паливних елементах, яку можна буде інтегрувати в будь-який літальний апарат вертикального зльоту і посадки, істотно збільшивши дальність його дії, – повідомляють Elektrovesti.

    Для розробки революційної силової установки для електричної авіації HyPoint і Piasecki Aircraft залучили $6,5 млн. Нещодавно HyPoint розробила і випробувала систему паливних елементів з турбонаддувом і повітряним охолодженням з питомою потужністю до 2 тис Вт/кг, що в три рази перевищує показники традиційних аналогів.

    HyPoint надасть своєму партнеру п'ять водневих установок на 650 кВт, які будуть встановлені в електричних вертольотах PA-890. Ці п'ятимісні апарати з широкими крилами для ефективного ширяння і хвостовим ротором, який переходить в горизонтальне положення, коли потрібно летіти вперед, сконструйовані відповідно до стандартів Федерального управління цивільної авіації США, компанія вже веде переговори з регулятором про порядок отримання ліцензій.

    Партнери сподіваються побудувати повномасштабний прототип водневого вертольота за два роки, провести в 2024 року випробування і почати виробництво вже в 2025 році.

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    Теги: США вертоліт водень
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    У США почали розробляти вертоліт на водневих паливних елементах