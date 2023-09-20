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Україна повинна мати змогу імпортувати електроенергію з урахуванням європейських цін – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна повинна мати змогу імпортувати електроенергію з урахуванням європейських цін – «Укренерго»
Кудрицький додав, що доступність імпортної електроенергії буде важливою для балансування енергосистеми взимку
фото з відкритих джерел

«Укренерго» вже забезпечило технічну можливість імпортувати до 1200 МВт електроенергії

Комерційний імпорт електроенергії має безперешкодно надходити в Україну і він має бути економічно вигідним трейдерам та покупцям.

Про це йдеться в повідомленні «Укренерго». 

Відповідно до нього, компанія провела зустріч з компаніями-членами Європейської Бізнес-Асоціації (EBA), в ході якої обговорювались перспективи проходження наступного опалювального сезону. Одним з важливих факторів для проходження зими в «Укренерго» назвали можливість імпорту електроенергії.

«Комерційний імпорт електроенергії має безперешкодно надходити в країну. «Укренерго» вже забезпечило технічну можливість імпортувати до 1200 МВт електроенергії. Але імпорт має бути економічно вигідним трейдерам і покупцям», – повідомили в «Укренерго». Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький підкреслив, що важливо, щоб була можливість імпортувати електроенергію в Україну з урахуванням ринкових європейських цін.

«Або має бути розроблений механізм компенсації, і він має бути прозорим. Чекаємо, що до початку опалювального сезону він буде представленим», – сказав він. Кудрицький додав, що доступність імпортної електроенергії буде важливою для балансування енергосистеми взимку.

Нагадаємо, державне підприємство «Оператор ринку» виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) на рівні як в країнах Європейського Союзу. 

Теги: імпорт бізнес Укренерго

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