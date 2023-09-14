Україна очікує від Словаччини підтримки імпорту електроенергії взимку

Шмигаль: «Українські та словацькі оператори у тісній взаємодії»

Шмигаль провів розмову з прем'єром Словаччини Людовітом Одором щодо імпорту електроенергії взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову зі словацьким колегою Людовітом Одором, зокрема, про енергосистему та підтримку Братиславою України щодо імпорту електроенергії в зимовий період. Про це Шмигаль написав у Telegram.

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«Українські та словацькі оператори у тісній взаємодії. Розраховуємо на підтримку Словаччини взимку щодо імпорту електроенергії», – написав український прем’єр.

Шмигаль також обговорив із прем'єр-міністром Словаччини експорт аграрної продукції, прикордонну інфраструктуру, оборонну сферу та енергетику.

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Також український прем'єр запропонував главі уряду Словаччини разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні для зміцнення економічного співробітництва.

Нагадаємо, Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

До слова, в Україні шириться інформація про те, що вже з 1 жовтня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень електроенергії. Міністерство енергетики повідомляє, що вона не відповідає дійсності.