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Україна очікує від Словаччини підтримки імпорту електроенергії взимку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна очікує від Словаччини підтримки імпорту електроенергії взимку
Шмигаль: «Українські та словацькі оператори у тісній взаємодії»
фото з відкритих джерел

Шмигаль провів розмову з прем'єром Словаччини Людовітом Одором щодо імпорту електроенергії взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову зі словацьким колегою Людовітом Одором, зокрема, про енергосистему та підтримку Братиславою України щодо імпорту електроенергії в зимовий період. Про це Шмигаль написав у Telegram.

«Українські та словацькі оператори у тісній взаємодії. Розраховуємо на підтримку Словаччини взимку щодо імпорту електроенергії», – написав український прем’єр.

Шмигаль також обговорив із прем'єр-міністром Словаччини експорт аграрної продукції, прикордонну інфраструктуру, оборонну сферу та енергетику.

Також український прем'єр запропонував главі уряду Словаччини разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні для зміцнення економічного співробітництва.

Нагадаємо, Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

До слова, в Україні шириться інформація про те, що вже з 1 жовтня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень електроенергії. Міністерство енергетики повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

Теги: імпорт обстріл війна електроенергія зима

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