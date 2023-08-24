Британська розвідка пояснила, з якою метою Путін відвідав військовий штаб в Ростові

Путін на нараді з військовими у Ростові

19 серпня президент Володимир Путін здійснив візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону

Російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб в Ростові-на-Дону, який захопив під час заколоту Євген Пригожин у червні, щоб продемонструвати свою владу. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

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19 серпня президент Володимир Путін здійснив візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, розташованого приблизно за 160 км від лінії фронту. У штабі розміщуються співробітники, які ведуть війну проти України.

За даними британської розвідки, Путін провів зустріч з вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

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«Група «Вагнера» тимчасово захопила цей штаб у червні 2023 року. Ймовірно, Путін хотів продемонструвати свою беззаперечну владу та показати, що найвище військове командування діє в звичайному режимі», – наголошують представники міністерства оборони Великобританії.

Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

У Кремлі вже знайшли причетних до загибелі Пригожина. Так, політолог і путініст Сергій Марков вже традиційно звинуватив в усьому Україну.

Також подію вже прокоментували кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, пропагандист Анатолій Шарій та російський військкор Володимир Романов.

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Також кілька керівників «Вагнера» підтвердили факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.