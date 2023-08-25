Одна з найбільших страхових груп світу виходить з Росії

Австрійська компанія Uniqa разом із Raiffeisen Bank продає свої частки в компанії Raiffeisen Life російському страховому оператору Renaissance Life

Одна з найбільших страхових груп Uniqa повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни. Про це пише Reuters.

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Австрійська компанія Uniqa разом із Raiffeisen Bank продає свої частки в компанії Raiffeisen Life російському страховому оператору Renaissance Life.

За домовленістю сторін, деталі процесу купівлі-продажу залишаються конфіденційними упродовж пів року.

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«Ця угода означає, що ми виходимо із Росії», – сказав з цього приводу член Ради директорів Uniqa Вольфганг Кіндл.

Зазначено, що Uniqa володіла 75% акцій компанії Raiffeisen Life, тоді як група Raiffeisen Bank володіла рештою 25%.

«Західні компанії погодилися продати свої російські активи або передати їх місцевим менеджерам, оскільки вони вживають заходів щодо дотримання санкцій через війну в Україні та справляються з погрозами Кремля щодо можливого арешту іноземних активів», – йдеться у повідомленні.

Експерти очікують, що ефект прибутків і збитків буде незначним.

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«За перші шість місяців 2023 року технічний результат Uniqa в Росії скоротився до 5,8 млн євро ($6,30 млн) зі скоригованих 8,5 млн євро в першій половині 2022 року», – зауважило агенство.

Раніше повідомлялося, що австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня.

Про те, що Raiffeisen Bank International вирішив відкласти звільнення з Росії, на початку липня писало агентство Reuters. Джерела стверджували, що керівництво банку не хоче розривати зв'язок із Москвою та сподівається на швидке завершення війни в Україні.

Також, за їхніми словами, Raiffeisen Bank International хотів дочекатися схвалення угоди від європейського Центробанку перед тим, як вести переговори з акціонерами, а цей процес може розтягнутися на місяці. Крім того, австрійському банку потрібно буде отримати дозвіл від російського Центрального банку та Мінфіну, а у разі продажу бізнесу – ще й президента Володимира Путіна.