Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з найбільших страхових груп світу виходить з Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Одна з найбільших страхових груп світу виходить з Росії
фото: Reuters

Австрійська компанія Uniqa разом із Raiffeisen Bank продає свої частки в компанії Raiffeisen Life російському страховому оператору Renaissance Life

Одна з найбільших страхових груп Uniqa повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни. Про це пише Reuters.

Австрійська компанія Uniqa разом із Raiffeisen Bank продає свої частки в компанії Raiffeisen Life російському страховому оператору Renaissance Life. 

За домовленістю сторін, деталі процесу купівлі-продажу залишаються конфіденційними упродовж пів року.

«Ця угода означає, що ми виходимо із Росії», – сказав з цього приводу член Ради директорів Uniqa Вольфганг Кіндл. 

Зазначено, що Uniqa володіла 75% акцій компанії Raiffeisen Life, тоді як група Raiffeisen Bank володіла рештою 25%. 

«Західні компанії погодилися продати свої російські активи або передати їх місцевим менеджерам, оскільки вони вживають заходів щодо дотримання санкцій через війну в Україні та справляються з погрозами Кремля щодо можливого арешту іноземних активів», – йдеться у повідомленні.

Експерти очікують, що ефект прибутків і збитків буде незначним.

«За перші шість місяців 2023 року технічний результат Uniqa в Росії скоротився до 5,8 млн євро ($6,30 млн) зі скоригованих 8,5 млн євро в першій половині 2022 року», – зауважило агенство.

Раніше повідомлялося, що австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня.

Про те, що Raiffeisen Bank International вирішив відкласти звільнення з Росії, на початку липня писало агентство Reuters. Джерела стверджували, що  керівництво банку не хоче розривати зв'язок із Москвою та сподівається на швидке завершення війни в Україні. 

Також, за їхніми словами, Raiffeisen Bank International  хотів дочекатися схвалення угоди від європейського Центробанку перед тим, як вести переговори з акціонерами, а цей процес може розтягнутися на місяці. Крім того, австрійському банку потрібно буде отримати дозвіл від російського Центрального банку та Мінфіну, а у разі продажу бізнесу – ще й президента Володимира Путіна. 

Теги: росія бізнес ринок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РПЦ не втомлюється «просвітлювати» путінських вояк
Надувний храм – символ Росії
18 серпня, 19:13
З 1 вересня за цим підручником вчитимуться не лише в Росії, але й на окупованих територіях України
«Короткий курс історії СВО». Кремль вкотре переписує історію
12 серпня, 13:31
Наразі на даху посольства нараховується 28 антен
Як спецслужби РФ стежать за владою Молдови? Журналісти оприлюднили дані
25 липня, 10:36
Папа Римський попросив вибачення в української молоді за свою неспроможність вплинути на ситуацію в Україні
Папа Римський вибачився перед українцями
3 серпня, 22:56
Російський танкер Sig був добре навантажений пальним
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
5 серпня, 08:54
Іраклі Гарібашвілі наголосив, що хоче «мирно воз’єднати Грузію»
Хоче примирення з окупантом? Прем’єр-міністр Грузії зробив заяву у річницю вторгнення Росії
8 серпня, 10:58
Марш проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року
«Спільні цінності» з Україною. Посольство РФ показало кадри з антивоєнного маршу
18 серпня, 08:26
Юрій Великий із долею сарказму жартує над Суровікіним
«Сміємось – отже не здаємось»: комік показав пародію на Суровікіна (відео)
18 серпня, 12:44
Найбільша металургійна компанія Росії відкрила офіс в ОАЕ
Найбільша металургійна компанія Росії відкрила офіс в ОАЕ
Вчора, 12:47

Соціум

Одна з найбільших страхових груп світу виходить з Росії
Одна з найбільших страхових груп світу виходить з Росії
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
Китай направив винищувачі в повітряний простір Тайваню – ЗМІ
Китай направив винищувачі в повітряний простір Тайваню – ЗМІ
Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок
Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок
Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео
Як світ вітав Україну з Днем Незалежності: яскраві фото та відео
Скандал у Німеччині. В етері радіо пролунала пропозиція четвертувати Зеленського
Скандал у Німеччині. В етері радіо пролунала пропозиція четвертувати Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
37K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
14K
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
5470
Пригожин живий? Христо Грозєв оцінив ймовірність інсценування загибелі терориста
5027
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
4499
Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві (фото)

Новини

Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту