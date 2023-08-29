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Білий дім не виключає причетності Путіна до загибелі Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім не виключає причетності Путіна до загибелі Пригожина
фото з відкритих джерел

США стежать за ситуацію навколо загибелі Пригожина

Білий дім натякнув, що Кремль може нести відповідальність за смерть ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Sky.

«Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивства опонентів», – сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр. 

За її словами, США стежать за ситуацію навколо загибелі Пригожина.

Раніше у Штатах заявляли, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.

Як стало відомо раніше у російському Санкт-Петербурзі пройшла церемонія прощання із ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими «вагнерівцями», які загинули разом із ним у літаку.

Церемонія прощання проходила біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкрили, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

Як повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Теги: земля бізнес літак смерть автомобіль повітря ПВК Вагнера прессекретар Дмитро Пєсков Євген Пригожин

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