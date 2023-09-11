Підсанкційна компанія із РФ видобула найбільший у світі алмаз – Bloomberg

У Якутії знайшли найбільший за останні десять років діамант масою 390,7 каратів. Про це пише Bloomberg. За заявою компанії «Алроса», що видобула камінь, він має унікальне поєднання маси, кольору та форми.

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Алмазний гігант ПАТ «Алроса» повідомив про видобуток діаманта ювелірної якості вагою 390,7 карат - найбільшого зі здобутих у Росії за десять років.

«Це унікальне поєднання маси, форми та кольору», – йдеться в заяві «Алроса». Контрольована державою «Алроса», яка виробляє приблизно стільки ж дорогоцінного каміння, скільки лідер галузі De Beers, в останні роки зосередилася на огранці та збуті великих дорогоцінних каменів у міжнародних аукціонних будинках, включаючи Christie's. Санкції, введені такими країнами, як США та Велика Британія, і забороняють імпорт російських діамантів ювелірної якості, можуть перешкодити будь-якому потенційному продажу нещодавно видобутого каменю.

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Спроби зупинити продаж російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджують, що обмеження просто призведуть до перенесення торгівлі в інше місце. Однак ширяться чутки про те, що ЄС та країни «Великої сімки» – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США – оголосять про подальші обмеження цього місяця.

Продаж «Алроси» впали після того, як вперше було оголошено західні санкції, але відновилися за рахунок перенесення обсягів до Азії, головним чином до Індії.

Нагадаємо, США отримали звернення від Індії з проханням розблокувати $26 млн, які належать, як мінімум, двом індійським алмазним компаніям. Подробиці розповідає Reuters.

У публікації йдеться, що, за словами індійських джерел, ці активи були заморожені через можливі торговельні зв'язки з російською алмазною компанією «Алроса».

Повідомляється, що Управління контролю за іноземними активами ще на початку поточного року заморозило гроші. Таку заяву зробили два джерела, які працюють в уряді та побажали залишитися нерозкритими. Це перший випадок, коли Сполучені Штати карають індійські фірми за зв'язок із бізнесом із РФ, щодо якого діють санкції.

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Reuters нагадує, компанія «Алроса» є найбільшим світовим виробником необроблених алмазів. Своєю чергою, індійські потужності для обробки алмазів та експорту діамантів – найбільші у світі. Минулого фінансового року обсяг індійського експорту діамантів перевищив $22 млрд.