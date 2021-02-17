Україна та Словаччина домовилися провести бізнес-форум

Глави МЗС домовилися цього року провести бізнес-форум між українськими та словацькими компаніями

Бізнес-форум проходитиме під егідою міністерств закордонних справ України та Словаччини

У вівторок, 16 лютого, в Києві відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Словаччини – Дмитра Кулеби та Івана Корчока. Міністри домовилися розвивати торговельні зв’язки між країнами.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

«Днями Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Рада словацьких експортерів підписали меморандум про співпрацю. Це конкретний крок для пожвавлення торговельних контактів між нашими країнами», – розповів Кулеба.

Глави МЗС домовилися цього року провести бізнес-форум між українськими та словацькими компаніями. Бізнес-форум проходитиме під егідою міністерств закордонних справ України та Словаччини.

Крім того, міністри детально обговорили подальшу взаємодію між Україною та Словаччиною в енергетичній сфері, а також домовилися спільно працювати над полегшенням умов перетину кордону.