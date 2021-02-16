Adidas розпрощається з брендом Reebok через невтішні фінансові показники

У Adidas заявили, що розпочнуть офіційний процес «виведення» Reebok у рамках п’ятирічної стратегії компанії

Німецький виробник Adidas AG вирішив продати свій бренд Reebok, який компанія придбала у 2006 році, через невтішні фінансові показники.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у Adidas заявили, що розпочнуть офіційний процес «виведення» Reebok у рамках п’ятирічної стратегії компанії – її презентують у березні.

Аналітики наразі оцінюють вартість Reebok у близько $1,2 млрд. Adidas придбав цей бренд у 2006 році за $3,8 млрд. З роками показники Reebok почали погіршуватися, й інвестори закликали німецьку компанію позбутися бренду зі свого портфелю.

Так, у 2016 році новий очільник компанії запропонував план «реанімації» бренду, внаслідок якого він знову став прибутковим. Водночас, показники залишалися значно позаду основного бренду Adidas, після чого ситуація погіршилася пандемією коронавірусу.

У третьому кварталі 2020 року продажі Reebok впали на 7% та становили $488 млн, а у другому кварталі обсяги скоротилися на 44%.

За інформацією Manager Magazin, гендиректор Adidas Каспер Рорстед сподівався продати Reebok приблизно за €2 млрд. Однак тепер вартість бренду, ймовірно, знизиться через падіння виторгу на тлі пандемії коронавірусу.