  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Adidas розпрощається з брендом Reebok через невтішні фінансові показники

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Компанія Adidas AG купила бренд Reebok у 2006 році</p> - Adidas розпрощається з брендом Reebok через невтішні фінансові показники

    Компанія Adidas AG купила бренд Reebok у 2006 році

    У Adidas заявили, що розпочнуть офіційний процес «виведення» Reebok у рамках п’ятирічної стратегії компанії

    Німецький виробник Adidas AG вирішив продати свій бренд Reebok, який компанія придбала у 2006 році, через невтішні фінансові показники.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, у Adidas заявили, що розпочнуть офіційний процес «виведення» Reebok у рамках п’ятирічної стратегії компанії – її презентують у березні.

    Аналітики наразі оцінюють вартість Reebok у близько $1,2 млрд. Adidas придбав цей бренд у 2006 році за $3,8 млрд. З роками показники Reebok почали погіршуватися, й інвестори закликали німецьку компанію позбутися бренду зі свого портфелю.

    Так, у 2016 році новий очільник компанії запропонував план «реанімації» бренду, внаслідок якого він знову став прибутковим. Водночас, показники залишалися значно позаду основного бренду Adidas, після чого ситуація погіршилася пандемією коронавірусу.

    У третьому кварталі 2020 року продажі Reebok впали на 7% та становили $488 млн, а у другому кварталі обсяги скоротилися на 44%.

    За інформацією Manager Magazin, гендиректор Adidas Каспер Рорстед сподівався продати Reebok приблизно за €2 млрд. Однак тепер вартість бренду, ймовірно, знизиться через падіння виторгу на тлі пандемії коронавірусу.

    Теги: інвестиції гроші бізнес фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies