Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані доводить, що всі людожерські режими однакові

У росіян не вистачило ні мужності, ні честі, щоб визнати свою відповідальність за знищення МН17

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Все людоедские режимы одинаковы. Назло «проклятой Америке» бьют либо по своим либо вообще по невинным людям.

После убийства Сулеймани Иран «мстил Америке» так: сначала на похоронах генерала задавили около 60 человек. Затем выстрелили куда-то ракетами, но никуда не попали. В довершении сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека).

В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США.

Примерно так же Путин уже 6 лет «спасает Донбасс от бандеровцев». Назло фашистам (которых, как выяснилось, зачастую играют российские актеры типа Эдуарда Коваленко) разнесли самый пророссийский регион Украины, погрузив его в хаос и нищету. Ну и конечно не обошлось без сбитого «Боинга» с невинными людьми. Только у россиян не хватило ни мужества, ни чести, чтобы признать свою ответственность за уничтожение МН17.

Джерело: блог Дениса Казанського

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