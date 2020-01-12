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    Думки вголос

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані доводить, що всі людожерські режими однакові

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані доводить, що всі людожерські режими однакові

    У росіян не вистачило ні мужності, ні честі, щоб визнати свою відповідальність за знищення МН17

    Мовою оригіналу

    Все людоедские режимы одинаковы. Назло «проклятой Америке» бьют либо по своим либо вообще по невинным людям.

    После убийства Сулеймани Иран «мстил Америке» так: сначала на похоронах генерала задавили около 60 человек. Затем выстрелили куда-то ракетами, но никуда не попали. В довершении сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека).

    В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США.

    Примерно так же Путин уже 6 лет «спасает Донбасс от бандеровцев». Назло фашистам (которых, как выяснилось, зачастую играют российские актеры типа Эдуарда Коваленко) разнесли самый пророссийский регион Украины, погрузив его в хаос и нищету.

    Ну и конечно не обошлось без сбитого «Боинга» с невинными людьми. Только у россиян не хватило ни мужества, ни чести, чтобы признать свою ответственность за уничтожение МН17.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Іран авіакатастрофа МАУ
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