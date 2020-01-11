Укрспирт у січні планує збільшить продажі спирту
Збільшення реалізації спирту стало результатом боротьби з виробництвом контрафакту
У січні 2020 року ДП Укрспирт реалізує 440,6 тис. декалітрів спирту. При цьому за аналогічний період 2019 року було реалізовано лише 255,17 тис. декалітрів, повідомили на підприємстві.
«Ці цифри свідчить не про те, що ми стали виробляти чи споживати більше алкоголю в країні, а про ефективну боротьбу з тіньовим обігом спирту. Держава зосередила увагу на ліквідації усіх можливих схем виробництва контрафактного спирту, які раніше існували на заводах підприємства. І це вже дає свої результати», – заявив в.о. голови Укрспирту Сергій Блескун.
Також повідомляється, що у січні працюватиме 10 заводів Укрспирту, тоді як у січні 2019 року працювали 7.
Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь в приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон про скасування монополії на виробництво спирту.