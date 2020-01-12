Починаючи з 16 січня уся реклама має бути українською



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Відтепер ми маємо законне право вимагати всю рекламу державною мовою – Смолій

Вже за кілька днів, а саме 16 січня 2020 року, набуває чинності норма закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в частині мови реклами (стаття 32 «Державна мова у сфері реклами»).

Про це у себе на Facebook нагадує кандидат юридичних наук, голова громадської організації «Українська Україна» Андрій Смолій.

А це означає, що українською реклама має бути на:

телебаченні та радіо;

зовнішніх носіях (бігбордах, сітілайтах, рекламних площинах в магазинах та всіх суб’єктах надавачів послуг);

у мережі інтернет (на інтернет-сайтах, в соціальних мережах тощо).

«Відтепер всі ми маємо абсолютно законне право вимагати абсолютно всю рекламу державною мовою та звертатися щодо порушення до відповідних органів або для початку до суб’єктів господарювання напряму»,- наголошує Смолій.

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