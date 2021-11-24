Україна йде на рекорд з експорту м’яса

Найбільше продукції купує Саудівська Аравія

У січні-вересні 2021 року експорт продукції м’ясної групи збільшився проти відповідного періоду 2020 року з $448 млн до $593 млн. Про це розповів старший науковий співробітник відділу економвки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький, пише agronews.ua.

За дев’ять місяців 2021 року найбільше продукції цієї групи – на $135 млн (22,8%) – придбала Саудівська Аравія.

На другому місці Нідерланди із часткою у 16,1% у загальному обсязі закупівель.

Значно менші закупки здійснюють Китай (6,3%), Словаччина (4,8%), ОАЕ (4,3%), Азербайджан, Казахстан і Білорусь (по 3,7%).

«Загалом до названих країн експортується близько 2/3 м’ясопродукції у грошовому обсязі», – поінформував науковець.

Вирішальним чинником, який впливає на збільшення експорту агропродукції цієї групи, є зростання вартості та обсягів поставок на зарубіжні ринки м’яса птиці, здебільшого курятини, зазначив він. Ця тенденція зберігається вже кілька років.

«За січень-вересень 2021 року вартість експорту м’яса птиці збільшилася проти минулорічних показників за відповідний період на 20% – з $420 млн торік до $504 млн при зростанні обсягів експорту цього виду м’ясної продукції з 324 тис. т до 331 тис. т», – додав він.

Враховуючи актуальні тенденції, в нинішньому році можливе чергове оновлення рекорду експорту м'яса птиці Україною, підсумував Богдан Духницький.

Нагадаємо, за вісім місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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