Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)

Бивень та зуби морських тварин пересилалися з Одещини за кордон

У Києві під час митного оформлення двох міжнародних поштових відправлень співробітники Київської митниці виявили бивень тварини та вісім зубів і статуеток з них. Обидва відправлення пересилалися чоловіком та жінкою з села на Одещині до Німеччини та Франції. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Товари громадяни задекларували як сувеніри та меблеву фурнітуру.

Явну невідповідність заявленого в документах фактичному вмісту показала, скануючи, система. А вже при митному огляді виявлено бивень завдовжки 65 см та 8 зубів, три з яких оформлено як декоративні вироби.

За виявленими фактами порушення митних правил стосовно українців, що відправляли ці предмети за кордон, складено адмінпротоколи.

За попереднім припущенням зоологів, зразки належать морським тваринам – моржам та кашалотам.

Міжнародна торгівля зразками цих тварин регулюється Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Слід зазначити, що жодних дозвільних документів CITES на експорт з України та/чи імпорт у країну призначення бивнів та зубів громадяни не мали.

Бивень та зуби Київська митниця вилучила.

«Це перший прецедент у Київській митниці, коли предметом правопорушення стають такі неординарні товари», – підкреслили в пресслужбі столичної митниці.