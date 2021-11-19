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    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)

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    Митниця вилучила&nbsp;бивень і зуби - Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    Митниця вилучила бивень і зуби
    фото: Київська митниця

    Бивень та зуби морських тварин пересилалися з Одещини за кордон

    У Києві під час митного оформлення двох міжнародних поштових відправлень співробітники Київської митниці виявили бивень тварини та вісім зубів і статуеток з них. Обидва відправлення пересилалися чоловіком та жінкою з села на Одещині до Німеччини та Франції. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Товари громадяни задекларували як сувеніри та меблеву фурнітуру.

    Явну невідповідність заявленого в документах фактичному вмісту показала, скануючи, система. А вже при митному огляді виявлено бивень завдовжки 65 см та 8 зубів, три з яких оформлено як декоративні вироби.

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    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)
    фото: Київська митниця

    За виявленими фактами порушення митних правил стосовно українців, що відправляли ці предмети за кордон, складено адмінпротоколи.

    За попереднім припущенням зоологів, зразки належать морським тваринам – моржам та кашалотам.

    Міжнародна торгівля зразками цих тварин регулюється Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Слід зазначити, що жодних дозвільних документів CITES на експорт з України та/чи імпорт у країну призначення бивнів та зубів громадяни не мали.

    Бивень та зуби Київська митниця вилучила.

    «Це перший прецедент у Київській митниці, коли предметом правопорушення стають такі неординарні товари», – підкреслили в пресслужбі столичної митниці.

    Теги: митниця Київ експорт тварини
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    Митники такого ще не бачили: у посилці виявили бивні та зуби (фото)