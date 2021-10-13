Зміни клімату зроблять м’ясо розкішшю, доступною лише обраним: прогноз експерта

Через екологічні наслідки людству доведеться суттєво скоротити споживання м’яса

Згубний вплив м'ясного виробництва на клімат може незабаром зробити деякі види м’яса, зокрема яловичину, розкішшю. На думку керівника найбільшого в Європі м'ясокомбінату Danish Crown Джейса Валера, протягом короткого часу людство відмовиться від м’яса заради порятунку планети. Про це повідомляє Bloomberg.

Валер вважає, що на тлі прагнення багатьох держав мінімізувати викиди вуглецю, яловичі стейки люди їстимуть у виняткових випадках, тобто коли захочуть себе побалувати. Менш шкідливим для атмосфери м'ясом керівник підприємства назвав свинину.

За підрахунками вчених, на виробництво м'яса та інших продуктів тваринництва припадає близько 57% викидів парникових газів від харчової промисловості. Тому підприємства закликають менше шкодити планеті. Екологи закликають обмежити споживання м'яса на державному рівні. Представники британського Комітету з питань зміни клімату, наприклад, запропонували мешканцям Великої Британії до 2030 року скоротити споживання м’яса принаймні на 20%, а до 2050 – на 35%.

Зазначимо, що іспанський уряд теж намагався закликати громадян споживати менше м'яса, однак ініціатива з порятунку планети зіткнулася з хвилею негативу. М'ясна промисловість створює у країні 2,5 млн робочих місць і за рахунок експорту приносить близько €9 млрд ($10,39 млрд).

Нагадаємо, в Україні ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину та свинину в липні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно. Про це повідомив Держстат.