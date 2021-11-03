В Україні подорожчало м'ясо: які ціни

Ціна на м'ясо зросла з початку року на 18,8%

Яловичина подорожчала в середньому на 30 грн

Ціни на куряче філе, яловичину та свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% та 7,4% відповідно. Про це повідомила Державна служба статистики.

Відповідно до оприлюднених даних, якщо у грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то у вересні 2021 року його ціна складає 115,1 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 25,5%).

Якщо у грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна складає 172,04 грн за кілограм (ціна зросла з початку року на 18,8%).

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У грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а у вересні – 124,45 грн за кілограм (подорожчала на 7,4%).

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися і знизиться в кінці року до однозначного рівня.

До слова, раніше стало відомо, що в Україні ціни на хліб можуть злетіти на 10-25% через здорожчання газу.

Також повідомлялося, що дорожачатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю ціни на продукти підуть вниз.