Україна стала більше імпортувати свинини, а власну продає за кордон

У поточному році зросли як показники імпорту свинини з європейських країн, так і експорт українського м’яса

За 8 місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

У грошовому еквіваленті імпорт за вісім місяців 2021 року зріс на 20% проти аналогічного періоду 2020 року – до $39,9 млн. У січні-серпні цього року свинину ввозили переважно з Данії ($18,8 млн), Польщі ($8,9 млн) та Нідерландів ($5,2 млн).

Слід зазначити, що свинину українського виробництва також експортують за кордон, і обсяги вивезеного м’яса склали у 2021 році 2,9 тис. тонн – на 57,3% більше, ніж минулого року.

На експорті свинини Україна за вісім місяців цього року заробила $5,8 млн – на 36,1% більше, ніж за такий самий період 2020 року.

Нагадаємо, у вересні українцям слід очікувати зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, у свою чергу, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини.

В Асоціації «Свинарі України» передбачають подорожчання свиней на ринку живця, яке неодмінно позначиться і на вартості свинини на споживчому ринку.

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