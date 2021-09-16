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    Економіка та фінанси

    Україна стала більше імпортувати свинини, а власну продає за кордон

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    Попит на свинину всередині країни поступово зростає - Україна стала більше імпортувати свинини, а власну продає за кордон
    Попит на свинину всередині країни поступово зростає
    Фото з відкритих джерел

    У поточному році зросли як показники імпорту свинини з європейських країн, так і експорт українського м’яса

    За 8 місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

    У грошовому еквіваленті імпорт за вісім місяців 2021 року зріс на 20% проти аналогічного періоду 2020 року – до $39,9 млн. У січні-серпні цього року свинину ввозили переважно з Данії ($18,8 млн), Польщі ($8,9 млн) та Нідерландів ($5,2 млн).

    Слід зазначити, що свинину українського виробництва також експортують за кордон, і обсяги вивезеного м’яса склали у 2021 році 2,9 тис. тонн – на 57,3% більше, ніж минулого року.

    На експорті свинини Україна за вісім місяців цього року заробила $5,8 млн – на 36,1% більше, ніж за такий самий період 2020 року.

    Нагадаємо, у вересні українцям слід очікувати зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, у свою чергу, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини.

    В Асоціації «Свинарі України» передбачають подорожчання свиней на ринку живця, яке неодмінно позначиться і на вартості свинини на споживчому ринку.

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    Теги: експорт імпорт ціни свині м'ясо
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    Україна стала більше імпортувати свинини, а власну продає за кордон