Україна запозичила з початку року 400 мільярдів



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Тим часом латежі з погашення державного боргу за січень-вересень становили 330,6 млрд грн

У січні-вересні поточного року запозичення України до загального фонду держбюджету склали 399,3 млрд грн, або 76,9% від запланованих на цей період.

За даними Міністерства фінансів, від розміщення ОВДП до держбюджету залучено 219,7 млрд грн (80,7% плану), в тому числі в іноземній валюті - 87,7 млрд грн ($2,6 млрд та 0,7 млрд євро).

При цьому із зовнішніх джерел залучено 179,6 млрд грн (72,6% плану), зокрема:

- 33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів під 4,375% річних;

- 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання першого траншу кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;

- 55,4 млрд грн млрд грн шляхом розміщення 12-річних євробондів на $2 млрд під 7,253% річних , у т.ч. 24,1 млрд грн ($0,9 млрд) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року з погашенням у 2021-2022 роках.

- 15 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС;

- 9 млрд грн шляхом приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішньої державної позики 2015 року другої серії на $328,8 млн з метою здійснення правочину з державними деривативами.

- 8,3 млрд грн ( 250 млн євро) отримання кредитів від Cargill Financial Services International, Inc.

Платежі з погашення державного боргу за січень-вересень становили 330,6 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування – 98,4 млрд грн (97,4% плану).

У вересні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 61,1 млрд грн, розпис виконано на 115,8% або +8,4 млрд грн. За платежами, які контролює ДПС, надходження становили 31,6 млрд грн, затверджений показник виконано на 136,9%, або +8,5 млрд грн.

Нагадаємо, в 2021 році передбачається зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн - до 684,7 млрд грн.