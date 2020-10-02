З 2021 року Кабмін скасує підвищення мінімальних зарплат вчителям



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Проєкт акту направлений на погодження профспілок

Дію постанови Кабміну 2019 року знову тимчасово зупинять

Уряд Дениса Шмигаля планує зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти та науки». Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, дію постанови буде відтерміновано ще на один рік «у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування».

Проєктом постанови пропонується вилучити пункт про те, що з 1 січня 2021 року найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проєктом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становитиме 2393 гривень.

Нагадаємо, що освітній омбудсмен назвав середню зарплату українського вчителя.

До слова, в Україні з 1 вересня перерахували зарплати вчителям.

Як повідомлялося, українцям пообіцяли протягом року тричі підвищувати мінімальну зарплату.