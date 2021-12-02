Україна запросила в ЄС додатковий пакет фінансової підтримки

Обсяг допомоги складе щонайменше 1,2 млрд євро

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати додаткову фінансову допомогу, оскільки країна намагається виконувати свої зобов’язання та стикається з загрозою потенційного вторгнення російських військ, які зосереджені на її кордонах. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Уповноважений з питань управління держборгом України Юрій Буца заявив, що Україна почала переговори з Єврокомісією (ЄК) щодо нового пакету фінансової допомоги. Його обсяг може перевищувати 1,2 млрд євро.

Обсяг допомоги буде залежати від того, скільки саме грошей буде потрібно Києву, однак враховуючи його наявні зобов'язання складе щонайменше 1,2 млрд євро.

«Ми офіційно звернулися до Європейської Комісії з проханням про довгострокову макрофінансову програму для забезпечення стабільного фінансування в найближчі роки», – заявив він.

Якими умовами може супроводжуватися виділення нового траншу, Буца не уточнив.

Комісія готова надавати Україні подальшу підтримку до тих пір, поки її пакет, який, ймовірно, триватиме три роки, буде виконуватися паралельно з новою програмою підтримки від Міжнародного валютного фонду, сказав представник комісії.

Виконавчий орган ЄС найближчими тижнями обговорить підтримку України з посадовими особами МВФ, щоб переконатися, що вона відповідає умовам, встановленим Фондом.

Існуючий пакет МВФ в Україні закінчується в червні 2022 року після шестимісячного продовження, узгодженого в листопаді. Наступного року країна отримає $2,2 млрд.

У жовтні ЄС виплатив 600 млн євро, щоб допомогти уряду в Києві подолати економічні наслідки пандемії Covid-19. Блок надав Україні 4,4 млрд євро кредитів за різними програмами.

Нагадаємо, у жовтні державний борг України перевищив $92 млрд.

Раніше економічний радник Зеленського пояснив, навіщо Україна бере гроші в борг.

22 листопада виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.



