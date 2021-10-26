Державний борг України перевищує $92 млрд

Впродовж вересня Мінфін провів 23 аукціони з розміщення ОВДП, на фінансування держбюджету надійшло 20,7 млрд грн

Держборг України у вересні зменшився на 40 млрд грн, що в еквіваленті $510 млн

У вересні сукупний державний та гарантований державою борг України в гривні склав 2 445,52 млрд грн, а в іноземній валюті – $92,02 млрд. За даними Мінфіну, впродовж вересня сума держборгу скоротилася у гривневому еквіваленті на 39,83 млрд грн та на $510 млн – у доларовому.

При цьому державний борг зменшився на 31,1 млрд грн (на $296 млн), а гарантований державою борг зменшився на 8,7 млрд грн (на $213 млн).

Держборг станом на кінець вересня склав 2 168,82 млрд грн ($81,61 млрд.), з яких 45,5% складає державний внутрішній борг (ОВДП), а 54,5% – державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (22,4% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (28,2%) та іншого зовнішнього боргу (3,9%).

Частка держборгу в гривні станом на кінець вересня зросла до 40,2%.

Впродовж вересня Мінфін провів 23 аукціони з розміщення ОВДП, на фінансування держбюджету надійшло 20,7 млрд грн.

Також до держбюджету у вересні було залучено частину коштів розподілу SDR (спеціальних прав запозичення) МВФ обсягом 1 млрд СПЗ або близько 37,9 млрд грн.

У вересні Мінфін здійснив погашення третьої серії єврооблігацій на $1,3 млрд, випущених під час реструктуризації в 2015 році, а також третій і останній випуск єврооблігацій на понад $1 млрд під гарантію США. Загальна сума платежів за цими інструментами склала понад $2,3 млрд.

Платежі з погашення держборгу за січень-вересень склали 357,4 млрд грн, платежі з обслуговування – 110,1 млрд грн.

У серпні держборг у гривні зменшився до 2,485 трлн грн, а в іноземній валюті – до $92,53 млрд.