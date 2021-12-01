Франція посилює правила в'їзду через штам Omicron

Мандрівники, які хочуть в'їхати на територію Франції, тепер повинні будуть мати результат ПЛР-тесту

Обмеження є обов'язковим для всіх, в тому числі і для вакцинованих

Уряд Франції з суботи, 4 грудня посилює правила в'їзду в країну, щоби зменшити темпи поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це заявив речник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє Ouest France.

За його словами, мандрівники, які хочуть в'їхати на територію Франції, тепер повинні будуть мати результат ПЛР-тесту. Термін його дії становить лише 48 годин.

Для не вакцинованих мандрівників, які прибувають з ЄС, період дії негативного тесту на коронавірус скорочується до 24 годин.

Обмеження є обов'язковим для всіх, в тому числі і для вакцинованих.

Телеканал CNN передає, що новий штам зафіксували у таких країнах: в Австралії – 7 випадків, в Австрії, Бельгії, Чехії, Франції (Реюньон), Саудівській Аравії – по одному випадку, у Ботсвані – 19, у Бразилії – 2, в Канаді – 6, у Данії – 4, в Німеччині – 9, у Гонконзі – 4, в Ізраїлі – 4, в Італії – 9, в Японії – 2, у Нідерландах – 16, у Нігерії – 3, у Норвегії – 2, в Португалії – 13, у Південній Африці – 7, в Іспанії – 2, у Швеції – 3, у Великій Британії – 22.

Наразі найбільше випадків нового штаму коронавірусу зафіксували у Південній Африці – 77, та у Великій Британії – 22.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.