МВФ виділив Україні транш на 700 млн доларів: на що витратять гроші

Зеленський уже знає, на що спрямують кошти кредиту

Термін дії програми stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, продовжать ще на шість місяців

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом 700 млн доларів. Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько 700 млн доларів. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками Covid-19. Програма МВФ буде продовжена», – написав Зеленський.

Раніше радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ.

До слова, 19 жовтня Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ.

До цього радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.

18 жовтня повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

Як відомо, Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року. Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним наданням $2,1 млрд першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

Читайте також: