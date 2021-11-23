  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    МВФ виділив Україні транш на 700 млн доларів: на що витратять гроші

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський уже знає, на що спрямують кошти кредиту - МВФ виділив Україні транш на 700 млн доларів: на що витратять гроші
    Зеленський уже знає, на що спрямують кошти кредиту
    Фото з відкритих джерел

    Термін дії програми stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, продовжать ще на шість місяців

    Виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом 700 млн доларів. Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

    «Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько 700 млн доларів. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками Covid-19. Програма МВФ буде продовжена», – написав Зеленський.

    Раніше радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ.

    До слова, 19 жовтня Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ.

    До цього радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.

    18 жовтня повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

    Як відомо, Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року. Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

    9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним наданням $2,1 млрд першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

    Читайте також:
    Теги: МВФ Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МВФ виділив Україні транш на 700 млн доларів: на що витратять гроші