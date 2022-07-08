Україна зібрала перший мільйон тонн зерна нового врожаю

Попри війну українські фермери почали жнива

Майже в усіх областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур – наразі намолотили уже 1,1 млн тонн зерна. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Наразі зібрали зерно на площі 417,3 тис га (3%) при врожайності 26,3 ц/га:

озимого ячменю намолочено 717,8 тис тонн (254,3 тис га при врожайності 28,2 ц/га);

озимої пшениці намолочено 355,8 тис тонн (147,9 тис га, при врожайності 24,1 ц/га);

гороху намолочено 24,6 тис тонн (15,1 тис га, при врожайності 16,2 ц/га).

Крім того, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який зібрали на площі 43,5 тис. га (4%), намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

Нагадаємо, нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно.

Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявляє, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

Днями до окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном.

Британія готує програму, яка буде розпізнавати вкрадене в України зерно. За словами ексміністра оборони Болгарії, НАТО має втрутитися у ситуацію з українським зерном.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.