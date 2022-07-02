Не лише зерно. РФ готує масштабну крадіжку української електроенергії

РФ готується перенаправити електрику з Запорізької АЕС у свою енергосистему

Росія готується до перенаправлення електроенергії, що виробляється на Запорізькій АЕС, в російську енергосистему. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше влада РФ заявляла, що електрику з Запорізької атомної електростанції й надалі «продаватимуть» Україні. Проте останні дії окупантів свідчать про їх наміри остаточно включити ЗАЕС в російську енергосистему. Незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна вбачає в раптовому ремонті основної лінії електропередач у Чонгарі підтвердження цих намірів. Ще у 2015 році після анексії Криму лінії були зруйновані Україною, що технічно унеможливлювало постачання електроенергії на тимчасово окуповані території.

Цілком ймовірно, що російське керівництво прагне відновити фізичний доступ до ліній електропередач, аби забезпечити прямий потік української енергії до РФ. Певною мірою ці наміри підтверджують деякі воєнні операції, які відбуваються останніми тижнями в окупованих Росією частинах Запорізької області.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

15 червня до відома працівників електростанції окупанти довели інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома.

Як відомо, Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

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