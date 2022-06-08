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    Події в Україні

    До окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном

    Рашисти продовжують вивозити&nbsp;викрадене в Україні від початку повномасштабної війни зерно - До окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном
    Рашисти продовжують вивозити викрадене в Україні від початку повномасштабної війни зерно
    фото з відкритих джерел

    Перший поїзд із зерном прибув із Мелітополя

    Потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив «глава» окупованого Криму Олег Крючков виданню «Інтерфакс».

    «Перший поїзд із зерном прибув із Мелітополя (окупована Запорізька область, – ред.) до Севастополя. Можна сказати, що маршрут прокладено», – сказав Крючков.

    Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

    Україна не готова розглядати пропозицію Білорусі про експорт українського зерна через її територію.

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    Теги: Крим росія окупанти війна зерно Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    До окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном