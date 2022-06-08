До окупованого Криму прибув перший потяг із краденим українським зерном

Рашисти продовжують вивозити викрадене в Україні від початку повномасштабної війни зерно

Перший поїзд із зерном прибув із Мелітополя

Потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив «глава» окупованого Криму Олег Крючков виданню «Інтерфакс».

«Перший поїзд із зерном прибув із Мелітополя (окупована Запорізька область, – ред.) до Севастополя. Можна сказати, що маршрут прокладено», – сказав Крючков.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Україна не готова розглядати пропозицію Білорусі про експорт українського зерна через її територію.

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