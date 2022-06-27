Ексміністр оборони Болгарії: НАТО має втрутитися у ситуацію з українським зерном

Тагарев: «Альянс робить для вашої країни дуже багато, однак, можливо, не все, що можна і треба було би зробити»

Реакція НАТО на війну в Україні, у цілому, була адекватною і у рамках міжнародних норм, які Росія, зі свого боку, своєю масштабною військовою агресією вкотре грубо порушила. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив ексміністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

Тагарев зазначив, що НАТО є своєрідним форумом щодо координації позицій окремих держав та надання допомоги Україні. Навіть попри те, що останнім часом Рамштайн посунув НАТО як основний майданчик для дискусій щодо військової допомоги Україні.

«Коли Україна порушувала питання про закриття неба та коридори для надання гуманітарної допомоги і у НАТО не було єдиної думки з цих питань, я розумію, що для українців така позиція Альянсу мала вигляд нерішучої», – зазначив ексміністр.

Нині складається подібна ситуація з можливою роллю НАТО у забезпеченні експорту українського зерна, коли в Альянсі знову немає єдиної позиції з цього питання

«Я вважаю, що НАТО і союзники повинні втрутитися у ситуацію, що склалася і забезпечити коридори для експорту українського зерна морським шляхом. Але, на жаль, поки що ми не є свідками подібної дискусії. Принаймні публічної», – розповів Тагарев.

Частково нерішучість Альянсу Тагарев може пояснити тим, що його держави-члени не бажають вступати у пряму конфронтацію з Росією.

«Конфронтація з Росією до того ж може посилитись і вийти з-під контролю. Наприклад, призвести до використання ядерної зброї. Попри це, НАТО все-таки могло би показати більш солідну єдність і готовність підтримувати Україну. Альянс робить для вашої країни дуже багато, однак, можливо, не все, що можна і треба було би зробити», – підсумував ексміністр оборони Болгарії.

Раніше ексміністр оборони Болгарії засудив НАТО за неналежну допомогу Україні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Днями Банкова повідомила, чи буде Україна рухатися в НАТО.

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