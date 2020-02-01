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    Економіка та фінанси

    Українцям спростили процес розмитнення авто

    • Розсилка
    Українцям спростили процес розмитнення авто

    Задекларувати автомобіль можна в електронному сервісі ДМС

    Українцям дозволили декларувати автомобілі онлайн, що дозволяє зекономити на митних брокерах.

    Новий електронний сервіс з’явився в «Єдиному вікні для міжнародної торгівлі» від ДМС України.

    Задекларувати автомобіль можна у розділі «Ввезення легкового автомобіля». Щоб ним скористатися, потрібно зареєструватись на сайті і зайти в особистий кабінет.

    На сервісі можна створити електронну декларацію щодо автомобіля, попередню або основну, після чого з'явиться можливість відслідковувати її поточний статус.

    Також сервіс дозволяє отримувати повідомлення під час оформлення документу і отримати готову митну декларацію або картку відмови в цифровому вигляді.

    Крім того, на сайті є уся необхідна інформація щодо термінів декларування авто.

    Автомобілісти також можуть ознайомитись з Порядком заповнення митних декларацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України.

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