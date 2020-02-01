Українцям спростили процес розмитнення авто
Задекларувати автомобіль можна в електронному сервісі ДМС
Українцям дозволили декларувати автомобілі онлайн, що дозволяє зекономити на митних брокерах.
Новий електронний сервіс з’явився в «Єдиному вікні для міжнародної торгівлі» від ДМС України.
Задекларувати автомобіль можна у розділі «Ввезення легкового автомобіля». Щоб ним скористатися, потрібно зареєструватись на сайті і зайти в особистий кабінет.
На сервісі можна створити електронну декларацію щодо автомобіля, попередню або основну, після чого з'явиться можливість відслідковувати її поточний статус.
Також сервіс дозволяє отримувати повідомлення під час оформлення документу і отримати готову митну декларацію або картку відмови в цифровому вигляді.
Крім того, на сайті є уся необхідна інформація щодо термінів декларування авто.
Автомобілісти також можуть ознайомитись з Порядком заповнення митних декларацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось що «євробляхерам» відстрочили штрафи до кінця поточного року.
Нагадаємо, Нефьодов запустив онлайн-калькулятор для «євробляхерів».