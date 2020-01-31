Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)



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У водія та пасажира автівки правоохоронці виявили наркотичні речовини Фото: Патрульна поліція Києва

Водій BMW вже позбавлений судом права керування за управління автомобілем у стані сп'яніння

У четвер близько 3-ї години ночі на вулиці Антоновича у Києві увагу патрульних привернув автомобіль BMW, який при зміні напрямку руху не ввімкнув світлові покажчики повороту. Інспектори відреагували на це правопорушення і зупинили транспортний засіб.

За кермом автомобіля перебував 30-річний чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку останній відмовився. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього зіп-пакет із білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Підозру у поліцейських також викликав і пасажир автомобіля BMW, у якого патрульні теж помітили ознаки наркотичного сп'яніння. При собі громадянин мав паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичною.

Пояснити походження виявленого жоден з них не зміг.

До того ж, інспектори з'ясували, що керманич BMW позбавлений судом права керування за управління автомобілем у стані сп'яніння.

На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

Крім цього, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для вилучення виявлених речовин та встановлення усіх обставин і правової кваліфікації дій чоловіків.