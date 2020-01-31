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    Новини

    Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)

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    У водія та пасажира автівки правоохоронці виявили наркотичні речовини - Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)
    У водія та пасажира автівки правоохоронці виявили наркотичні речовини
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій BMW вже позбавлений судом права керування за управління автомобілем у стані сп'яніння

    У четвер близько 3-ї години ночі на вулиці Антоновича у Києві увагу патрульних привернув автомобіль BMW, який при зміні напрямку руху не ввімкнув світлові покажчики повороту. Інспектори відреагували на це правопорушення і зупинили транспортний засіб.

    За кермом автомобіля перебував 30-річний чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку останній відмовився. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього зіп-пакет із білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Підозру у поліцейських також викликав і пасажир автомобіля BMW, у якого патрульні теж помітили ознаки наркотичного сп'яніння. При собі громадянин мав паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичною.

    Пояснити походження виявленого жоден з них не зміг.

    До того ж, інспектори з'ясували, що керманич BMW позбавлений судом права керування за управління автомобілем у стані сп'яніння.

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    Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)
    Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)
    Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)
    Двоє молодиків «під наркотиками» ганяли нічним Києвом на BMW (фото)

    На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

    Крім цього, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для вилучення виявлених речовин та встановлення усіх обставин і правової кваліфікації дій чоловіків.

    Національна поліція України Київ водій наркотики автомобіль
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