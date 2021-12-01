Зарплати, податки, пенсії та обов’язкова вакцинація: що зміниться з 1 грудня

Важливі зміни торкнуться різних сфер життя українців

З 1 грудня мінімальні зарплати, пенсії та деякі інші соціальні виплати в Україні буде підвищено внаслідок зростання рівня прожиткового мінімуму. Це призведе також до зростання Єдиного соціального внеску, адже його розмір прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

Окрім того, для деяких категорій громадян буде запроваджено обов’язкову вакцинацію, а дія «жовтого» Covid-сертифіката значно скоротиться. Також влада обіцяє, що з початку останнього місяця зими українці матимуть можливість зареєструвати місце свого проживання за допомогою сервісу електронних послуг «Дія». Докладніше про зміни, які стосуються важливих сфер життя українців, у матеріалі «Главкома».

Зростання мінімальних зарплат

На початку місяця розмір мінімальної зарплати зросте: замість 6 тис. грн вона становитиме 6,5 тис.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в 2021 році:

з 1 січня – 2189 грн;

з 1 липня – 2294 грн;

з 1 грудня – 2393 грн.

Підвищення пенсій

Зростання прожиткового мінімуму для населення України притягне за собою і підвищення пенсій. Мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність, з 1854 грн зросте до 1934 грн. Мінімальна пенсія за віком збільшиться з 2400 до 2600 грн.

Пенсіонери старше 65 років можуть розраховувати на мінімальні виплати в розмірі 2600 грн. Для учасників бойових дій пенсія складатиме щонайменше 4061 грн. Максимальний розмір пенсії теж збільшиться на 800 грн і дорівнюватиме 19 340 грн.

Допомога по безробіттю

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у грудні не зміниться і становитиме 650 грн при наявності шести місяців трудового стажу і 1800 грн, якщо трудовий стаж більше пів року. Максимальний розмір виплат, на який зможуть розраховувати громадяни України, які втратили роботу, збільшиться з 9516 грн до 9924 грн (чотири прожиткові мінімуми).

Виплати на дитину та аліменти

Оскільки ці види виплат також прив'язані до прожиткового мінімуму, вони теж зростуть. Розмір аліментів з грудня 2021 року складе мінімум 1050 грн (на дітей до 6 років) і 1309 грн (на дітей від шести до 18 років).

Ті громадяни, які є опікунами або піклувальниками дітей до шести років можуть розраховувати на державну допомогу в розмірі 5250 грн, а для дітей віком від шести до 18 років – на 6545 грн, тобто 2,5 прожиткового мінімуму.

Дітям, які мають інвалідність, держава гарантує виплати, рівні 3,5 прожиткового мінімуму, або 7350 грн, якщо дитина молодша шести років, і 9163 грн, якщо їй від шести до 18 років.

«Пакет малюка», як і раніше, можна буде отримати в натуральній або грошовій формі. Грошовий еквівалент «пакету малюка» становить не менш ніж три прожиткових мінімуми для дитини до шести років. З 1 грудня 2021 року ця сума дорівнюватиме 6300 грн.

Податки фізичних осіб

Мінімальний розмір Єдиного соціального внеску на місяць із зарплати працівників, а також доходів ФОП (за себе) відтепер становитиме 1430 грн. Збільшення податку відбудеться через те, що він прив’язаний до мінімальної зарплати та становить 22% від неї.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Відповідний указ МОЗ України набуде чинності з 9 грудня 2021 року. Згідно з ним, крім педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади, вакцину від Covid-19 повинні отримати працівники:

установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

У разі, якщо співробітники перерахованих вище підприємств не нададуть сертифікат про вакцинацію, вони будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Відновлення на посаді можливо тільки при наявності щеплення.

Скорочення терміну дії «жовтих» Covid-сертифікатів

З 1 грудня термін дії «жовтого» сертифікату, який підтверджує проведення як мінімум одного щеплення від коронавірусу, скоротять до 30 днів замість 120, як було досі.

До того ж, відтепер у «жовтій» зоні кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи зможуть працювати лише за умови вакцинації від коронавірусу всього персоналу хоча б однією дозою вакцини чи наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про одужання. Правило також стосуватиметься і відвідувачів цих закладів.

Електронна прописка

Влада обіцяє, що з 1 грудня набуде чинності закон «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні».

Відповідно до нього, зареєструвати своє місце проживання можна буде через сервіс «Дія». За допомогою цієї ж технології можна буде задекларувати зміну місця проживання, що спростить процедуру взаємодії з військкоматом для чоловіків.

У «паперовому» варіанті паспортів відтепер не буде передбачено штампа про місце реєстрації – всі дані зберігатимуться тільки в електронному вигляді.

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