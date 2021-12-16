Експерти назвали найкращі країни для життя на пенсії

Експерти назвали 10 найкращих «найщасливіших» країн для виходу на пенсію, де можна «поніжитися на сонці»

Найкращою країною для пенсіонерів стали Об'єднані Арабські Емірати

Найкраще жити на пенсії в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Австралії та Ізраїлі. Такі країни названо у новому дослідженні порталу Our Life Plan, повідомляє Express.

У дослідження були включені країни зі списку найщасливіших, а при складанні списку враховувалися такі фактори, як рейтинг щастя, вартість життя, середньомісячна зарплата, середньорічна температура та кількість сонячних годин на рік.

За підсумками дослідження найкращою країною для пенсіонерів стали ОАЕ. Річна температура в країні в середньому склала 27 градусів, сонце світить 3 508 годин на рік — ці показники поряд із високими прожитковими мінімумами та середньомісячною зарплатою дозволили країні зайняти перше місце.

До п'ятірки найкращих країн для пенсіонерів увійшли Австралія, Ізраїль, Бахрейн та Саудівська Аравія.

З європейських країн Our Life Plan рекомендує Кіпр через високу тривалість світлового дня та середньорічну температуру в 19,6 градуса. Крім того, Кіпр відомий своїми пляжами, ресторанами, кафе та старими містами.

Десятку країн замикають Іспанія, Мальта, Колумбія та Таїланд.

До слова, з 1 січня 2022 року заплановано підвищення пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії обчислюватимуться, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

Також у березні 2022 року в Україні буде проведено чергову індексацію пенсійних виплат, на що у схваленому Верховною Радою законі про держбюджет на 2022 рік передбачено 200,6 млрд гривень.

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