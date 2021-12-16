Горілка не подешевшала. Керівник «Укрспирту» пояснив, що дала споживачам приватизація заводів

Приватизація ДП «Укрспирт» на фінішній прямі

Два роки тому почався процес приватизації спиртової галузі: за цей період з'явилося 17 приватних спиртзаводів. Також наразі на фінішній прямі приватизація «Укрспирту», в інтерв'ю «Главкому» повідомив виконувач обов'язків директора цього державного підприємства Сергій Блискун.

«Ми зробили те, у що багато хто не вірив. Ще два роки тому «Укрспирт» був монополістом, і це накладало певний відбиток на роботу компанії, усієї галузі, суміжних галузей – насамперед лікеро-горілчаної. Якщо раніше ліцензія на оптовий продаж спирту була тільки у нас, то тепер її мають 17 приватних спиртзаводів, з'явилася конкуренція. 75% «Укрспирту» передано на приватизацію. Раніше я не міг цього сказати, а зараз з впевненістю кажу: ми на фінішній прямі, думаю залишились лічені місяці», – зазначив Блискун.

Водночас очільник підприємcтва визнав, що приватизація спиртової галузі не привела до нижчих цін для звичайних споживачів.

«Людині важлива насамперед вартість продукції. Алкоголь не подешевшав, мінімальна ціна пляшки горілки об'ємом 0,5 літра, що встановлена державою, – 89,4 грн», – сказав Блискун.

За його словами, за два роки зросли ціни ціни на зерно та енергоносії: «Кукурудзу (це головна сировина для виробництва етилового спирту) купували тоді за ціною 3-4 тис. грн за тонну, зараз вона коштує 6,5 тис. грн. Вартість газу зараз – 30 тис. грн за тисячу кубометрів. Інший момент: раніше «Укрспирт» мав заводи, які не працювали, і це впливало на собівартість продукції. Так от якби ми провели демонополізацію в тій системі координат, дворічної давності, то ціна на спирт звичайно ж упала б».

Блискун додав, що зараз вартість декалітра спирту – 486 грн, а два роки тому було на рівні 300 грн. «Я вважаю, якби демонополізація відбулася два роки тому, і не було б таких змін у вартості сировини та енергоносіїв, спирт, думаю, зараз коштував би до 200 грн за декалітр».

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діяла в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон.

13 грудня 2019 року в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту. На першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».