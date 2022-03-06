Українцям, які втратили роботу через війну, наступного тижня розпочнуть виплачувати по 6,5 тис. грн

Програма підтримки для тих, хто втратив роботу, працюватиме через застосунок «Дія», розповів Шмигаль

Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію

Оновлена програма «єПідтримка» запрацює вже наступного тижня. У її рамках кожен найманий працівник, підприємець, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис гривень. Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через застосунок «Дія». Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу.

«Це зараз. Але надалі кожен з вас має почати працювати заради України та нашої перемоги. Я вдячний кожному, хто в той чи іншій спосіб допоміг нашій героїчній армії, а також допомагає людям, які опинилися у скрутних умовах руйнування і окупації. Тепер нам потрібно відновлювати виробництва, там, де це можливо», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку доби 5 березня звернувся до українців із повідомленням.

Як сказав очільник уряду, ведуться запеклі бої, ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах та в техніці. Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон.

Також напередодні Зеленський нагородив орденами та медалями 76 бійців.

Також президент звинуватив НАТО у слабкості.

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