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    Економіка та фінанси

    Українцям, які втратили роботу через війну, наступного тижня розпочнуть виплачувати по 6,5 тис. грн

    Програма підтримки для тих, хто втратив роботу, працюватиме&nbsp;через застосунок &laquo;Дія&raquo;, розповів Шмигаль - Українцям, які втратили роботу через війну, наступного тижня розпочнуть виплачувати по 6,5 тис. грн
    Програма підтримки для тих, хто втратив роботу, працюватиме через застосунок «Дія», розповів Шмигаль
    фото з відкритих джерел

    Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію

    Оновлена програма «єПідтримка» запрацює вже наступного тижня. У її рамках кожен найманий працівник, підприємець, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис гривень. Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    За словами очільника Уряду, програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через застосунок «Дія». Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу.

    «Це зараз. Але надалі кожен з вас має почати працювати заради України та нашої перемоги. Я вдячний кожному, хто в той чи іншій спосіб допоміг нашій героїчній армії, а також допомагає людям, які опинилися у скрутних умовах руйнування і окупації. Тепер нам потрібно відновлювати виробництва, там, де це можливо», – сказав Шмигаль.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку доби 5 березня звернувся до українців із повідомленням.

    Як сказав очільник уряду, ведуться запеклі бої, ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах та в техніці. Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон.

    Також напередодні Зеленський нагородив орденами та медалями 76 бійців.

    Також президент звинуватив НАТО у слабкості.

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    Теги: НАТО армія війна полон Денис Шмигаль час
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    Українцям, які втратили роботу через війну, наступного тижня розпочнуть виплачувати по 6,5 тис. грн