На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»



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У танковому вогневому містечку воїни-десантники перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля «Козак-2»

На загальновійськовому полігоні під Житомиром пройшли випробування броньованого автомобіля «Козак-2».

Його невдовзі планують передати на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомляє командування цих сил.

«Даний броньований позашляховик випробовувався бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

За випробуваннями спостерігали командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, командири батальйонів, дивізіонів та їх заступники з військових частин ДШВ, а також представники одного із вітчизняних підприємств.

«Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості», – зазначає командування.

Після цього у танковому вогневому містечку воїни-десантники практично перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля «Козак-2».

«Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний», – уточнює командування.

Забродський зазначив, що даний зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль з високою прохідністю.

У цей же час на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини «Козак-2М1».

«Даний зразок сучасної техніки також був перевірений полігонним бездоріжжям, зручністю веденням з нього вогню військовослужбовцями (кулеметником та десантом). Після закінчення державних випробувань «Козак-2М1» також можливо в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України», – додає командування.