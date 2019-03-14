  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»

    • Розсилка
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»

    У танковому вогневому містечку воїни-десантники перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля «Козак-2»

    На загальновійськовому полігоні під Житомиром пройшли випробування броньованого автомобіля «Козак-2».

    Його невдовзі планують передати на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомляє командування цих сил.

    «Даний броньований позашляховик випробовувався бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    За випробуваннями спостерігали командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, командири батальйонів, дивізіонів та їх заступники з військових частин ДШВ, а також представники одного із вітчизняних підприємств.

    «Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості», – зазначає командування.

    Після цього у танковому вогневому містечку воїни-десантники практично перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля «Козак-2».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»
    На полігоні під Житомиром випробували броньованих «Козаків»

    «Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний», – уточнює командування.

    Забродський зазначив, що даний зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль з високою прохідністю.

    У цей же час на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини «Козак-2М1».

    «Даний зразок сучасної техніки також був перевірений полігонним бездоріжжям, зручністю веденням з нього вогню військовослужбовцями (кулеметником та десантом). Після закінчення державних випробувань «Козак-2М1» також можливо в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України», – додає командування.

     

    ЗСУ автомобіль озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ