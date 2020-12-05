Андрій Таран обіцяє «Нептун» для Збройних сил України

Для виробництва ракет відшукали додаткові кошти

Для закупівлі ракетних комплексів «Нептун», Міністерство оборони України здійснило перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення. Про це міністр оборони України Андрій Таран розповів в інтерв’ю Урядовому кур’єру.

«Спланованим фінансовим ресурсом на 2020-й коштів на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун», який прийнято на озброєння Збройних сил України 23 серпня цього року, не було передбачено. Проте Міністерство оборони ухвалило відповідне рішення та здійснило перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення. Відповідними рішенням про закупівлю комплексу в межах фінансових можливостей ми демонструємо свою беззаперечну зацікавленість мати якомога швидше «Нептун» у бойовому порядку війська. Необхідні кошти для закупівлі вже є. Відбулися всі передбачені процедури», – повідомив міністр.

Він додав, що найближчим часом буде сформовано офіційне замовлення, завдання щодо кількості й термінів їх постачання.

«Ми вишукали кошти, які спрямують на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми, адже «Нептун» добре продемонстрував бойові можливості під час державних випробувань. Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій ворога на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, розмістять у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів», – розповів Таран.

За словами міністра, наступним етапом має стати створення корабельного варіанта комплексу «Нептун». Ракетні катери, які проектують для потреб Військово-морських сил України, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу «Нептуна».

Нагадаємо, у жовтні в Міноборони висловили намір закупити у 2020 році береговий ракетний комплекс “Нептун”, розробки конструкторського бюро «Луч».

Пізніше в «Укроборонпромі» заявили про відсутність комплексу державному оборонному замовленні.

Раніше повідомлялося про серйозну стурбованість в Міністерстві оборони намірами холдингу «Артем» перейти на одноденний робочий тиждень, що може поставити під загрозу виробництво комплексів «Нептун» та «Вільха».