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Із українського порту вийшло ще одне судно з зерном для Африки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Із українського порту вийшло ще одне судно з зерном для Африки
Судно Brave Commander вийшло із порту «Південний»
фото: Мустафа Найєм

Судно везе 23 тис. тонн пшениці

Сьогодні, 16 серпня, із порту «Південний» вийшло судно Brave Commander із зерном для Африки. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці.

Із українського порту вийшло ще одне судно з зерном для Африки фото 1

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: експорт війна росія Україна порт ООН зерно

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