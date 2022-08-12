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Росія через сербську компанію намагалася заблокувати українські судна на Дунаї

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія через сербську компанію намагалася заблокувати українські судна на Дунаї
Через блокування портів Чорного моря Україна збільшила постачання продукції Дунаєм
фото з відкритих джерел

«Газпром» добився арешту понад 20 українських суден

Російський «Газпром» намагався заблокувати роботу українських суден на Дунаї за допомогою сербської компанії. Про це розповів гендиректор Українського Дунайського пароплавства (УДП) Дмитро Москаленко.

За словами посадовця, ще до війни в УДП виникла заборгованість перед сербською компанією NIS Gazprom Neft, яка займалася бункеруванням флоту. Тоді компанія не мала з цим проблем і претензій не висували.

Але з початком війни ситуація змінилася. Компанія звернулася до пароплавства із вимогою повернути гроші, але в УДП повідомили, що не можуть цього зробити через санкції. Мажоритарним власником NIS Gazprom Neft є російський «Газпром-Нефть», а розрахунки з державними російськими компаніями заборонені.

Наприкінці червня одне із суден УДП затримали у сербському Велико-Градишті. Так стало відомо, що NIS Gazprom Neft вдалося отримати досудове рішення про арешт флоту УДП. За словами Москаленка, компанії не було повідомлено про це встановленим сербським законодавством способом.

«Таким чином, підприємство тимчасово упустило можливість працювати не тільки на сербській ділянці, а й вище за Дунаєм», – зазначив він.

Лише у серпні юристам компанії вдалося зняти арешт із понад 20 суден Українського Дунайського пароплавства. Ще два судна поки що затримані в портах Сербії. УДП планує позиватися до NIS Gazprom Neft з вимогою компенсувати збитки, пов'язані з простоєм флоту.

«Немає сумнівів, що ініційована росіянами атака на УДП – це частина економічної агресії. Ворог намагався заблокувати нашу роботу, щоб зірвати експортні поставки української агропродукції. Вони просто не очікували, що ми зможемо дуже швидко провести передислокацію флоту на Нижній Дунай», – вважає Москаленко.

Посадовець також додав, що блокувати судна компанії допомагають колаборанти, серед них представники колишнього керівництва УДП.

Як відомо, через блокування портів та акваторії Чорного моря Україна збільшила постачання сільгосппродукції Дунаєм. Усього протягом місяця через гирло Бистре пройшли близько 70 торгових суден.

Нагадаємо, після звільнення острова Зміїний від російських окупантів гирло Бистре на Дунаї стало відкритим для суден. Військово-морські сили ЗСУ також заявили, що долучились до організації забезпечення перевезень агропродукції цивільними суднами через гирло Бистре річки Дунай у Чорне море. 

Також відомо, що українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден. За перші дев’ять днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш як 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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Теги: росія Газпром Сербія Дунай

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