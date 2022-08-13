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До Італії прибуло перше судно з українською кукурудзою та соєю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Італії прибуло перше судно з українською кукурудзою та соєю
Судно Sacura відправилось з порту «Південний»
Мінінфраструктури України

МЗС: «Італія продовжує сприяти всім зусиллям щодо продовольчої безпеки в усьому світі» 

До італійського міста Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Італії у Twitter.

«Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія продовжує сприяти всім зусиллям щодо продовольчої безпеки в усьому світі та в Середземномор’ї, реалізації домовленості про експорт зерна та підтримки стійкості Києва», – йдеться в повідомленні.

До Італії прибуло перше судно з українською кукурудзою та соєю фото 1

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

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Теги: експорт війна Італія Україна війна в Україні

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