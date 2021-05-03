Українські компанії подали позовів до РФ на понад $4,5 млрд

Позови українських підприємств подані більш ніж у 12 комерційних арбітражів

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав суму претензій українських підприємств до Росії через окупацію Криму й частини Донбасу. Про це Єнін сказав в ефірі телеканалу «Дом».

Єнін зазначив, що загальна сума претензій складає понад 4,5 мільярди доларів.

Позови українських підприємств, які втратили власність і прибуток від агресії Росії на Донбасі й окупації Криму, подані більш ніж у 12 комерційних арбітражів.

«А по трьох з них як мінімум є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 мільйонів доларів», – повідомив заступник міністра. Але, додав він, головні позови ще попереду.

«І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати в російської сторони все, що вони втратили», – сказав Єнін.

Українські компанії ведуть проти Росії цілу низку процесів через свої активи, які захопила Росія в Криму після окупації українського півострова 2014 року. В низці таких процесів уже винесені рішення на користь України.

Як відомо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною і більшістю країн світу. В даний момент між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.

Також у Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності у Криму. Про це заявив очільник Розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил.

Як раніше писав «Главком», Росія почала часткове виведення російських військ з території тимчасово окупованого півострова Крим. Однак відведення російського війська від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Тим часом, у Північноатлантичному Альянсі заявили, що вітають факт зниження напруги на кордонах з Україною, яка відбулася останнім часом, але продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.